Сотрудники ДПС в Московской области спасли людей из горящего дома

Это произошло в Дмитрове.

В Московской области сотрудники ДПС — старший лейтенант полиции Иван Грибков и старший лейтенант полиции Александр Евсеев — спасли людей из горящего многоквартирного дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Находясь на маршруте патрулирования, экипаж ДПС заметил клубы дыма и языки пламени, вырывающиеся из подъезда многоквартирного дома на улице Космонавтов. Огонь стремительно распространился, блокируя основной выход. Грибков и Евсеев, не дожидаясь прибытия экстренных служб, стали помогать жильцам многоэтажки выйти на улицу через окна.

Так, Евсеев вместе с другими жителями дома при помощи стремянки помог пенсионерке выбраться из задымленной квартиры. В это время Грибков оцепил опасную зону и не пропускал в здание посторонних.

Убедившись, что пожар полностью ликвидирован и все люди в порядке, экипаж вернулся к выполнению своих служебных обязанностей.

