«Покурил на 17 миллионов»: житель Хабаровска случайно сжег пять квартир

Тлеющая на балконе сигарета стала причиной пожара в пяти квартирах в Хабаровске

Фото: Telegram/Прокуратура Хабаровского края/proc_phk

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Уголовное дело, возбужденное после инцидента, уже было передано прокуратурой в суд.

Житель Хабаровска по неосторожности сжег пять квартир в многоэтажном жилом доме. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба прокуратуры края.

По данным ведомства, в ночь со 2 на 3 августа 2025 года 24-летний обвиняемый вышел покурить на балкон собственной квартиры на улице Краснодарской в городе Хабаровск. После чего он оставил тлеющие остатки табака и пепел в керамической пепельнице на том же балконе. Они и стали причиной возгорания.

Фото: Telegram/Прокуратура Хабаровского края/proc_phk

Из-за пожара пострадали пять квартир и крыша многоэтажки. Общая сумма причиненного ущерба равна 17 миллионам рублей. Мужчине были предъявлены обвинения по статье 168 УК РФ «Повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения».

«Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд города Хабаровска для рассмотрения по существу, обвиняемый вину признал в полном объеме», — уточнили в прокуратуре.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 15 февраля в Норильске произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. В результате происшествия один человек погиб и еще девять пострадали.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.