Расправа над семьей: украинец убил своих детей и свел счеты с жизнью

Мужчина убил своих детей и свел счеты с жизнью в Львовской области

Фото: 5-tv.ru

Трагический инцидент с гибелью несовершеннолетних и их отца зафиксирован в Золочевском районе Львовской области.

В деревне Станиславчик местный житель совершил убийство двух собственных детей, после чего покончил с собой. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Информация о происшествии поступила от руководителя областной военной администрации Максима Козицкого. Жертвами преступления стали подростки 13 и 15 лет. Тела всех трех участников инцидента были найдены на месте происшествия без признаков жизни.

Следственные органы, работающие на месте преступления, рассматривают версию, согласно которой мужчина использовал охотничье ружье для совершения расправы над несовершеннолетними. В настоящий момент правоохранители выясняют мотивы и обстоятельства случившегося в Станиславчике.

