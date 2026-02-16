«Маркеры дефицита»: какие симптомы указывают на нехватку витаминов зимой

Фото: 5-tv.ru

Для поддержания здоровья, необходимо учитывать, что в холодное время года потребности организма повышаются.

Сухость кожи и высыпания в холодное время года могут указывать на нехватку витаминов. Об этом изданию Life.ru рассказала врач-гастроэнтеролог, нутрициолог Ольга Видякина.

«Изменения кожи — микротрещины, высыпания, сухость кожи и слизистых оболочек, заеды в уголках рта — могут быть маркерами дефицита жирорастворимых витаминов, таких как A, D, E и других», — отметила медик.

Она подчеркнула, что недостаток полезных веществ в организме встречается часто, особенно зимой. Это связано с особенностями рациона, например, с нехваткой клетчатки, а также с повышенными потребностями тела в холодное время года.

Сильная утомляемость и слабость, снижение работоспособности и концентрации внимания — это сигналы организма о дефиците витаминов группы B. Они участвуют в синтезе гемоглобина и работе нервной системы, уточнила Видякина.

Частые простуды, риниты и воспаления ушей, гортани или носа тоже указывают на нехватку витаминов группы B, а также D, A и E. Они важны для поддержания здоровья слизистых и участвуют в регенерации тканей, сказала врач.

Ломкость волос и их выпадение, а также хрупкость ногтей указывают на дефицит витамина D, нехватка которого негативно влияет на всасываемость кальция. Проблемы со сном и повышенная потливость во время ночного отдыха — тоже признак недостатка этого вещества.

Видякина добавила, что биохимический анализ крови поможет определить уровень содержания витаминов в организме. Но сдавать его необходимо не ранее чем через неделю после приема любых поливитаминных комплексов.

