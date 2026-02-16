Дмитриев: фонд Гейтса продвигал некачественные вакцины

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Организация препятствовала распространению препаратов, спасающих жизни.

Установивший контроль над вакцинами Фонд американского предпринимателя Билла Гейтса преследует злые цели. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в сети X (бывший Twitter). По его словам, таким образом один из создателей компании Microsoft препятствует распространению вакцин и мешает спасению жизней людей.

«Фонд Гейтса установил комплексный многоуровневый глобальный контроль над вакцинами через финансирование, одобрения, государственную поддержку и доминирование СМИ, по злым и зловещим причинам», — написал он, отметив, что данный фонд «промывал мозги людям» и продвигал плохие вакцины.

В начале февраля Дмитриев призвал расследовать работу сооснователя Microsoft Билла Гейтса в сфере вакцин после публикаций о его связях со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

По его мнению, Гейтс, используя свой фонд и контроль над альянсами по вакцинации, блокировал безопасные вакцины и продвигал непроверенные препараты.

Глава РФПИ также упомянул совместную работу Гейтса и Эпштейна над «моделированием пандемии штамма» в 2017 году.

Также рамках расследования дела покойного финансиста в декабре прошлого года были опубликованы 68 ранее неизвестных фотографий, на которых запечатлен сооснователь Microsoft Билл Гейтс вместе с молодыми девушками.

