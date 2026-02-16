Леопардовые и мраморные: какие блины в тренде на Масленицу-2026

Фото, видео: 5-tv.ru

В соцсетях расходятся очередные необычные рецепты традиционного лакомства на праздник.

Каждый год Масленица вводит и новые тренды, хозяйки соревнуются в рецептах на самые оригинальные блины. В этом году в моде леопардовые, розовые или мраморные. Чтобы и глаз радовали, и в соцсети не стыдно выложить было. Но съедобны ли эти шедевры и насколько реально это повторить на обычной кухне — корреспондент «Известий» Юлия Майданова разбиралась.

Татьяна Михайловна и Вера Александровна стараются не отставать от трендов. Увидели в соцсетях модные леопардовые блины. Масленица — самое время повторить рецепт.

Молоко, яйца, мука, сахар. Сначала делаем обычное тесто для блинов.

— А есть какой-то секретный ингредиент, про который никто не знает?

— Желе, вкусненькое какое-нибудь.

— Яблочное?

— Можно и яблочное, любое.

Затем делим тесто на три части. Те, что пойдут на пятнышки, подкрашиваем с помощью какао.

— Татьяна Михайловна, а что делать, чтобы блин комом-то не выходил?

— Надо постараться разогреть как следует сковородку, раскалить ее, потом добавить маслица. Лучше всего убавить огонь.

Выражение «первый блин комом» означает, что не всегда все начинается удачно. Однако на просторах интернета можно найти версию о том, что блинами на Руси принято было угощать проснувшегося медведя — кома. Так якобы и появилась пословица. Филологи убеждены — это выдумки.

«Во-первых, ни в одном славянском языке медведь не называется комом. Да, известно, что медведи питаются медом, ягодами но вообще-то это хищники. И представить себе, что вот сейчас, да в конце зимы, русский крестьянин делает какие-то блины и тащит их в берлогу к медведю — это надо быть абсолютно городским жителем с очень плохой фантазией и не очень хорошим знанием окружающей действительности», — отметил доктор филологических наук, лингвист Валерий Ефремов.

Завируситься может любой миф, лучше все проверять. Но вот неоспоримый факт, что сейчас в топе соцсетей всевозможные рецепты блинов. В рекомендации залетают блины с сыром и зеленью. И розовые блины.

Розовые блины со свекольным соком еще называют пушкинскими. Ведь такие пекла Александру Сергеевичу Арина Родионовна. Рецепт сохранился в домике няни Пушкина.

«Александр Сергеевич Пушкин очень любил эти блинчики, и аппетит у него был отменный. За один присест мог съесть 20-30 штучек. Секреты барской кухни передавались по наследству, и до сих пор передаются. И в романе «Евгений Онегин» Пушкин пишет: «Они хранили в жизни мирной привычки милой старины, у них на Масленице жирной водились русские блины», — отметила заведующая музеем «Домик няни А. Пушкина» Наталья Клюшкина.

Ну а журналисты в попытках воплотить тренд с леопардовыми блинами переходят к самому главному — рисуем на сковороде пятнышки и заливаем сверху светлым тестом.

— Ой какая красота!

— Ну, можно было бы помельче пятнышки.

— Ну все равно, интересно же!

Блины вышли без комков, но чтобы получались изящные узоры как в рилсах, нужно еще потренироваться.

— Необычный вкус, необычный.

— Можно было бы пожирнее сделать.

— С другой стороны, весна, надо худеть так что…

— Ну сейчас будет пост, будем поститься.

После такого сытного обеда так и тянет спеть частушку.

