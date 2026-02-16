Тигр загрыз охотника в Приморье

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На место оперативно прибыли специалисты. Сейчас они проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося.

В Чугуевском районе Приморского края тигр напал на охотника и насмерть загрыз его. Об этом 16 февраля сообщил портал VL.ru со ссылкой на краевое министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов.

По информации ведомства, нападение произошло примерно в 20 километрах от села Извилинка. В момент инцидента мужчина подвозил корма на подкормочную площадку.

На место оперативно прибыли специалисты. Сейчас они проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее также сообщалось о спасении тигренка-сироты в Хабаровском крае. Представители регионального управления охотничьего хозяйства рассказали об этом в Telegram и опубликовали фотографии детеныша. При обнаружении он был очень слаб, ему требовался постоянный уход; врачи называли его Тимошей.

Поисков следов взрослой самки, которая могла быть его матерью, результата не дали. Тогда инспекторы охотнадзора отловили тигренка и отправили в Хабаровск, где его поместили в вольер краевой службы по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.



