Словакия готова возобновить авиасообщение с Россией

Фото: www.globallookpress.com/ Soeren Stache

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В 2022 году о закрытии своего воздушного пространства для самолетов из РФ объявили 37 стран.

Словакия согласна открыть свое небо для российских самолетов в случае отмены санкций ЕС. Об этом в интервью «Известиям» заявила пресс-секретарь министерства транспорта республики Петра Полячикова.

«Если эти ограничения будут отменены, воздушное пространство Словацкой Республики будет доступно для выполнения полетов указанными авиаперевозчиками или воздушными судами (зарегистрированными в РФ. — Прим. ред.)», — уточнили в ведомстве.

Как отметила пресс-секретарь ведомства, возможность открытия регулярных или нерегулярных прямых авиарейсов между Словакией и Россией зависит от заинтересованности авиаперевозчиков.

По ее словам, Республика будет готова рассмотреть вопрос о выдаче разрешений при условии соблюдения общих требований к входу в воздушное пространство страны, требований соответствующих соглашений о воздушном транспорте (услугах) и европейского законодательства.

В настоящее время в Словакии разрешены полеты в Россию для авиаперевозчиков и воздушных судов без российской регистрации. Ранее, 15 февраля, словацкий премьер-министр Роберт Фицо призвал Запад к прямому диалогу с Россией.

Эксперты полагают, что запуск авиасообщения может стать первым этапом снятия антироссийских ограничений. Тем временем лагерь сторонников диалога с Россией только расширяется — теперь в поддержку контактов с Москвой выступил Кипр.

До этого президент Франции Эмманюэль Макрон предложил европейским лидерам восстановить контакты с Россией и начать обсуждение новой архитектуры европейской безопасности. В свою очередь, премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила с инициативой назначить спецпосланника Европы по украинскому урегулированию.

С 1 января председательство перешло к Кипру, который намерен способствовать урегулированию украинского конфликта. Президент республики Никос Христодулидис призвал Евросоюз начать выстраивать диалог с президентом России Владимиром Путиным напрямую.

Стоит отметить, что все 27 государств ЕС закрыли воздушное пространство для России и прекратили прямые авиарейсы после начала специальной военной операции в феврале 2022 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.