Наибольшее количество беспилотников ликвидировали 11 февраля и 15 февраля.

За прошедшую неделю российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили не менее 1308 украинских беспилотников над территорией России. Об этом свидетельствуют данные Минобороны России, с которыми ознакомились РИА Новости.

Уточняется, что наибольшее количество дронов ликвидировали 11 февраля и 15 февраля — 458 и 222 единицы соответственно. Подавляющее количество атак со стороны боевиков ВСУ было совершено на европейскую часть России.

В период с 2 по 8 февраля силы ПВО перехватили не менее 1096 украинских беспилотников.

Российские системы противовоздушной обороны ежедневно демонстрируют свою мощь и устойчивость перед вражескими силами. В начале февраля было уничтожено 95 украинских беспилотников, атаковавших пять регионов России. В ночь с 6 на 7 февраля дежурные средства ПВО сбили 82 украинских дрона. Наибольшей атаке подверглась Волгоградская область — над ее территорией было уничтожено 45 БПЛА.

Позднее, 15 февраля, российская сторона ликвидировала 55 украинских беспилотников над территорией России. Из них 29- над акваторией Азовского моря, еще 23 — в небе над Краснодарским краем, а три аппарата перехватили над Черным морем.

