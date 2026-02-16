Больше не «комом»: чего следует избегать при приготовлении блинов

Эксперт Таранова: нельзя добавлять масло на сковороду перед каждым блином

Есть несколько нюансов, которые помогут получить идеально ровный блинчик.

Проблема «прилипающих блинов» почти всегда решается корректировкой температуры, состава теста и техники приготовления. О том, как приготовить ровные, эластичные и «как с картинки» блины, рассказала Газета.ру заведующая кафедрой зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Университета РОСБИОТЕХ Елена Таранова.

Одной из ключевых ошибок эксперт назвала неправильную температуру сковороды. Если она недостаточно разогрета, то тесто не успевает быстро схватиться, начинает впитывать жир и прилипает.

Несбалансированное тесто — вторая причина плохих блинов. Слишком густое тесто плохо растекается и образует неровный слой, который легко рвется при переворачивании. Слишком жидкое, напротив, не держит форму и распадается.

Эксперт также отметила, что при недостатке яиц в тесте блины теряют прочность, а при избытке становятся жесткими. Риск прилипания блина к сковороде увеличивается и при отсутствии или минимальном количестве жира в тесте.

«Даже хорошую сковороду необходимо правильно подготовить: хорошо прогреть и лишь слегка смазать маслом перед первым блином. Частая ошибка — добавлять масло перед каждым блином, что приводит к неравномерной прожарке и „жарке во фритюре“, из-за чего края рвутся», — добавила Таранова.

Еще одна распространенная ошибка в приготовлении блинов — это отсутствие «отдыха» у теста. Следует дать тесту постоять 10–15 минут, чтобы мука успела полностью впитать жидкость, и блин легко отделялся от поверхности.

Кроме того, перед переворачиванием блина следует убедиться, что у него матовая поверхность, а края — подсохшие.

Гастроэнтеролог Инна Мазько порекомендовала употреблять не более двух или трех блинов в сутки в период празднования Масленицы. При этом, если выбирать блюдо с сытными начинками безопасная порция будет существенно меньше. Также стала известна стоимость ингридиентов для блинов в 2026 году. Установлено, что порция блинов со сметаной на семью в 2026 году обойдется в 354 рубля.

Помимо традиционных блинов, можно попробовать испечь овсяноблины. Они считаются наиболее питательными и подойдут даже тем, кто следит за фигурой. Пяты канал опубликовал несколько таких рецептов.

