Космический «сюрприз»: какой будет магнитная активность 16 февраля

Фото: 5-tv.ru

Врачи дали рекомендации, как пережить этот период метеозависимым людям.

Геомагнитная обстановка 16 февраля не будет спокойной – ожидается магнитный шторм, уверяют ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН. Об этом сообщило URA.RU

Как показали исследования, индекс солнечной активности составляет 3,2 балла из 10, что соответствует низкому уровню. При этом рост геомагнитных возмущений у Земли связан не с текущими вспышками, а с приходом к планете ранее выброшенных потоков солнечного ветра.

Кроме того, индекс потока радиоизлучения Солнца F10.7 достигает 160, что свидетельствует о сохраняющемся энергетическом потенциале звезды.

Что будет 16 февраля?

Ученые обещают штормовое состояние магнитосферы Земли. Вероятность магнитной бури составляет 60%. Метеозависимые люди могут почувствовать заметное ухудшение самочувствия, поэтому 16 февраля – один из наиболее неблагоприятных дней второй половины месяца.

В дни повышенной геомагнитной активности у людей зачастую наблюдаются головные боли, перепады артериального давления, слабость и сонливость, раздражительность, нарушение сна и снижение концентрации.

Врачи рекомендуют не заниматься самолечением, а использовать обезболивающие препараты при головных болях и употреблять магний и витамины группы B для поддержания нервной системы. Если симптомы более выражены, следует обратиться к специалистам.

Также важно высыпаться, соблюдать питьевой баланс, в период магнитных бурь снизить физические и эмоциональные нагрузки, а также чаще проводить время на свежем воздухе.

В ночь с 14 на 15 февраля ученые зафиксировали начало второй магнитной бури в этом месяце. Показатель геомагнитного возмущения достиг уровня G1.3 по шкале из пяти возможных. Причиной стали процессы на Солнце — крупная корональная дыра, которая в момент события находилась напротив Земли.

До этого, 6 февраля, произошел очередной мощный взрыв на обратной стороне Солнца. Ученые предупредили, что к Земле могут дойти лишь небольшие фрагменты выброшенной солнечной материи.

