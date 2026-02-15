«Пластырем такое не заклеишь»: Сергей Бурунов рассказал, как поборол алкозависимость

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

В один момент актер осознал, что вредная привычка не помогает справляться с душевной болью, которая тянулась годами.

Актеру Сергею Бурунову побороть алкогольную зависимость помогла психотерапия. Об этом он рассказал во время беседы с Газета.ру

«Поход к психотерапевту необходим, это гигиена мозга, потому что все накапливается и чревато трагическими болезнями, пластырем такое не заклеишь, йодом не помажешь», — сказал он.

Артист отметил, что психотерапия помогает разобраться с вопросами семьи, а также с чувством вины, стыда, жалости к себе, деструктивных механизмов, мешающих жить — всем тем, чего очень много в его профессии.

Бурунов добавил, что также рассматривает походы к терапевту в качестве образования и глубинного познания себя, за что очень благодарен своему специалисту.

«Это, так сказать, терапия для ментального здоровья, иначе можно сойти с ума. Еще это инструмент образования и познания себя, как управлять своей жизнью, потому что боли очень много, и ее никуда не деть, заливать алкоголем или наркотиками, понятно, куда это приведет», — резюмировал актер.

В настоящее время Сергей Бурунов активно пользуется услугами психотерапевта и не считает это чем-то постыдным. Однако был в его жизни период, когда он долгое время придерживался принципа «я мужчина, я справлюсь сам». Только со временем актер осознал, что такие стереотипы — это глупость, поскольку внутренняя боль со временем никуда не уходит, а только усиливается.

Одна из главных тем, которую он разбирает со специалистом касается его родных. Об этом Бурунов не раз говорил на интервью. Актер отмечал, что эти вопросы требуют постепенного, «глубинного» разбирательства.

Сергей делился, что именно психотерапия помогла ему «потушить внутренний пожар», который находился в его душе годами.

