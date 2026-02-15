Над Брянской областью за 12 часов ликвидировано более 170 БПЛА

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

В пяти муниципальных образованиях и частично в Брянске отсутствуют тепло и электричество.

Массированная атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Брянскую область продолжается более 12 часов, за это время было сбито свыше 170 вражеских дронов. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Более 12 часов продолжается массированная вражеская атака беспилотниками на наш регион. <…> Над областью уничтожено более 170 вражеских БПЛА самолетного типа. Соблюдайте необходимые меры безопасности!» — написал губернатор Брянской области.

По словам Богомаза, в результате удара ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры региона в пяти муниципальных образованиях и частично в Брянске отсутствует тепло и электричество. В настоящее время идет подключение аварийных мощностей и ведутся работы по подключению объектов тепла и энергоснабжения.

Ранее Богомаз сообщал, что в операциях по уничтожению украинских дронов задействованы подразделения ПВО Министерства обороны России, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», а также представители региональных специальных подразделений Росгвардии.

