В Санкт-Петербурге зафиксировали два случая заболевания оспой обезьян

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Зараженные госпитализированы.

У двоих жителей Санкт-Петербурга выявили заболевание оспой обезьян. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Уточняется, что оба случая были зафиксированы в один день. Пациенты госпитализированы в местное медицинское учреждение. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Оспа обезьян — это острое вирусное заболевание зоонозной природы, которое передается человеку как от животных, так и при тесном контакте между людьми. Инфекция может распространяться воздушно-капельным путем, а также контактно-бытовым способом через прикосновение к коже, высыпаниям, личным вещам заболевшего, постельному белью или полотенцам. Возможна передача вируса при длительном близком общении и половом контакте.

В субботу, 14 февраля, сообщалось о том, что в московской Домодедовской больнице проходят лечение уже три пациента, заболевших оспой обезьян. Отмечается, что все заболевшие находятся в «удовлетворительном состоянии» и получают всю необходимую медицинскую помощь, а после выздоровления и прохождения карантинных мероприятий все пациенты будут выписаны. Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование для установления круга контактных лиц и возможного источника заражения.

Научный руководитель исследовательского учреждения Александр Гинцбург заявил, что в Центре Гамалеи готовы создать современную вакцину от оспы обезьян. По словам ученого, новый препарат будут отличать высокий уровень безопасности и отсутствие серьезных побочных эффектов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.