Самолет c трещиной на лобовом стекле приземлился в Шереметьево

Борт выполнял рейс в Нижнекамск.

Пассажирский самолет Boeing-738 с трещиной на лобовом стекле совершил посадку в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Уточняется, что воздушное судно следовало из петербургского аэропорта Пулково. На борту самолета находились 186 пассажиров, а также шесть членов экипажа. Судно совершило благополучную посадку в столичной авиагавани. Другие детали уточняются.

Агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщило, что самолет выполнял рейс Санкт-Петербург — Нижнекамск.

В субботу, 14 февраля сообщалось о том, что пассажирский самолет Ан-72 после посадки оказался за пределами взлетно-посадочной полосы в аэропорту Диксон в Красноярском крае. Известно, что воздушное судно выполняло нерегулярный чартерный рейс по маршруту Игарка — Диксон. На борту находились 52 пассажира, а также члены экипажа. В настоящее время надзорные органы выясняют, что именно привело к выкатыванию воздушного судна за пределы полосы.

