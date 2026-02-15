Умер французский композитор Мишель Порталь

Фото: EPA\TASS

Музыкант являлся одним из наиболее популярных представителей французской джазовой сцены.

Французский композитор и мультиинструменталист Мишель Порталь скончался на 91-м году жизни. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на агента музыканта.

«Французский музыкант Мишель Порталь, выдающаяся фигура современного джаза, скончался в возрасте 90 лет», — говорится в публикации агентства.

Мишель Порталь родился в 1935 году на юго-западе Франции и являлся одним из наиболее популярных представителей французской джазовой сцены. Порталь окончил Парижскую консерваторию, где изучал искусство дирижирования и классический кларнет.

Выдающийся музыкант был лауреатом большого числа престижных наград в области музыки и несколько раз получал премию «Victoires de la Musique».

С 1975 года Порталь начал создавать музыку для кино и трижды стал лауреатом премии «Сезар»: в 1983-м за фильм «Возвращение Мартена Герра», в 1985-м — за кинокартину «Всадники бури» и в 1988-м — за фильм «Поле чести».

