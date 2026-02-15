Ребенок провалился в канализационный люк в Саратове

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Малолетнего удалось вытащить из западни без помощи спасателей.

В Саратове ребенок упал в канализационный люк, в результате чего получил травмы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Саратовской области в Telegram-канале.

«По предварительным данным, 14 февраля 2026 года на пересечении улиц Ульяновская и Вольская в Саратове ребенок получил травмы в результате падения в канализационный люк», — говорится в публикации прокуратуры.

Прокуратура Октябрьского района начала проверку по установке причин падения ребенка в канализационный люк. Также будут установлены должностные лица, которые не приняли необходимых мер для безопасности граждан.

Ранее сообщалось о том, что ребенок погиб в результате схода снежной массы с крыши крытого хоккейного корта в городе Лянтор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. По данным регионального управления МЧС, инцидент произошел вечером возле крытого хоккейного корта «Штурм». По факту гибели несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

Под снежными массами оказались двое детей 2013 года рождения. Спасатели извлекли их из-под завалов, однако один из школьников скончался на месте. Второй ребенок получил травмы. К ликвидации последствий происшествия привлекались 16 человек и шесть единиц техники.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.