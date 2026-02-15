Культура 2 090
Не святой Валентин: звезды на красной дорожке концерта МУЗ-ТВ в Кремле
Праздник ушел, а повод остался. Так можно охарактеризовать настроение артистов в День всех влюбленных.
День всех влюбленных традиционно собрал первую линейку звезд на концерте МУЗ-ТВ в Кремле, но в воздухе четко ощущалось, что святой Валентин тихо прощается со всеми.
Традиционные сердечки и оформление в розовых цветах, а на дорожке большая часть гостей в черном. Нет уж тех ярких нарядов с перьями и блестками, как и желания сверкать. Да… Любовь требует тишины!
С кем появился на празднике «танцующий грустный дэнс» Джиган, почему не хочет замуж Катя Лель, на чем худеет Анна Семенович, какой язык любви у Кэти Топурия. Подробнее в фотогалерее 5-tv.ru.
Джиган и его свита. Все в черном… Понять можно. Восьмая серия семейного реалити окончательно убедила всех — примирения не будет. Главное — дети рядом и явно очень любят отца.
Юлианна Караулова появилась без второй половины. Хотя на одной из премьер, они то и дело бегали по дорожке, взявшись за руки. Да и образ явно певица собирала наспех…
Алсу на сдержанном! Отвечала на вопросы неохотно и не в чем. Пока вопросы любви для нее неактуальны. Лишь любовь к творчеству сейчас заряжает ее положительной энергией.
DJ Катя Гусева и Катя Лель хоть и появились в ангельских образах и показывали сердечки, но День Святого Валентина живущая на высоких вибрациях певица тут же назвала эзотерически вредным. Да и замуж она не хочет! Нет по ее требованиям подходящего кандидата.
А вот Стас Костюшко точно открыт к этому миру! Хоть и появился в черном, но продолжает излучать позитив и любовь к жизни! И для этого помощь святого Валентина ему точно не требуется.
Кети Топурия появилась на дорожке в сопровождении коллеги по группе Владимира Миклошича. Жестко высказалась в адрес западного праздника, а также поделилась, что так сильно любит своего мужа, что от переизбытка чувств может его и ущипнуть. Высокие, высокие отношения!
Анна Семенович сияет от любви! В частности, от любви к себе! Певица не преминула пройтись по тем, кто раскритиковал ее фигуру. Заявила — здорова, сидит на препаратах для похудения и чувствует себя прекрасно!
