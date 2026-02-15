Троих детей госпитализировали после схода снега с хоккейного корта в Лянторе

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Еще один пациент отправлен на амбулаторное лечение.

Троих детей госпитализировали в результате схода снега с крыши хоккейного корта в Лянторе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Об этом 15 февраля сообщил заведующий отделением травматологии и ортопедии № 4 Сургутской клинической травматологической больницы Сергей Глиняный.

«В медицинские учреждения округа обратились четверо детей, пострадавших в ходе схода снега в городе Лянтор. Трое детей были госпитализированы», — пояснил врач.

По словам Глиняного, еще один пациент отправлен на амбулаторное лечение. Состояние всех пострадавших оценивается как удовлетворительное, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В субботу, 14 февраля, сообщалось, что ребенок погиб в результате схода снежной массы с крыши крытого хоккейного корта в городе Лянтор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. По данным регионального управления МЧС, инцидент произошел вечером возле крытого хоккейного корта «Штурм». По факту гибели несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

Под снежными массами оказались двое детей 2013 года рождения. Спасатели извлекли их из-под завалов, однако один из школьников скончался на месте. Второй ребенок получил травмы. К ликвидации последствий происшествия привлекались 16 человек и шесть единиц техники.

