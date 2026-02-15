В Челябинской области загадочно пропавшую 19-летнюю девушку нашли мертвой

Фото: ВКонтакте/Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Челябинской области/lizaalert_chlb

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Она ушла из дома еще 2 февраля.

Загадочно пропавшую под Челябинском 19-летнюю девушку нашли мертвой. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Девушка пропала почти две недели назад. Она вышла из дома 2 февраля и отправилась к бабушке, однако так и не дошла до нее. О том, что произошло, неизвестно. После исчезновения семья челябинки обратилась в полицию.

По данным «ЛизаАлерт», в поисках девушки принимали участие около 400 человек: полицейские, сотрудники МЧС, местные жители и волонтеры. За все это время добровольцы осмотрели территорию площадью более 260 квадратных километров.

«В работе были задействованы беспилотные летательные аппараты, кинологические группы, группы на снегоходах, пешие и автомобильные группы», — сказано в посте.

Где именно нашли тело погибшей — не сообщается. Также нет информации о причине смерти.

Ранее 5-tv.ru писал, что россиянку нашли мертвой в 50 метрах от береговой Паттайи в Таиланде. Тело 63-летней туристки обнаружили за пределами зоны купания.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.