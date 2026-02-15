Умер бывший главный мышелов МИД Великобритании кот Палмерстон
Последние годы он жил на Бермудских островах.
Бывший главный мышелов Министерства иностранных дел Великобритании Палмерстон умер в возрасте 12 лет. Об этом 15 февраля сообщили на официальной странице животного в социальной сети X (бывш. Twitter).
В публикации говорится, что кот скончался 12 февраля. Отмечается, что Палмерстон был особенным членом команды Дома правительства на Бермудских островах и любимцем семьи. Также подчеркивается его спокойный характер и общительность.
Палмерстон стал известен в 2016 году, когда занял пост главного мышелова в британском МИД. На странице кота регулярно публиковались сообщения о его «рабочих буднях», а также ироничные комментарии по поводу дипломатических событий.
В 2020 году Палмерстон официально вышел на пенсию и переехал на Бермудские острова, где продолжил выполнять «представительские обязанности» при Доме правительства. В феврале прошлого года сообщалось, что кот вновь приступил к неофициальной службе, став своеобразным символом британского присутствия на архипелаге.
Палмерстон стал одним из самых известных «служебных» котов Великобритании и нередко упоминался в международной прессе наряду с другими хвостатыми «госслужащими».
