В Мурманской области больше сотни автомобилей застряли в пробке

Экстренные службы расчищают проезд и формируют колонны, чтобы организованно вести машины из снежной ловушки.

В Мурманской области образовалась гигантская пробка. Больше сотни машин уже сутки стоят на подъезде к одному из главных туристических мест — селу Териберке.

Трасса от Североморска сейчас перекрыта практически на всем протяжении — 90 километров. Причина — буран. Видимость нулевая, а на дороге образовались огромные сугробы. Из-за этого автомобили практически не двигаются с места.

По информации местного Минтранса, экстренные службы расчищают проезд и формируют колонны, чтобы организованно вести машины из снежной ловушки. Машины потихоньку движутся.

В Мурманске сейчас около 15 градусов мороза. Люди, застрявшие в пробке, обогреваются как могут. Заправок и кафе на пути мало. В связи со сложившейся ситуацией в Териберке были организованы пункты ожидания: там есть доступ к кипятку, а также можно зарядить телефоны.

