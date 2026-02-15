Московский зоопарк подготовил экскурсии и квесты в честь китайского Нового года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В рамках городского фестиваля посетителей ждут тематические лекции, мастер-классы, викторины и шествия с китайским драконом.

С 17 февраля по 1 марта в Московском зоопарке состоятся тематические мероприятия в рамках городского фестиваля «Китайский Новый год в Москве». Программа рассчитана как на детей, так и на взрослых. Об этом рассказали на официальном портале мэра и Правительства Москвы.

С 17 по 20 февраля и с 23 февраля по 1 марта посетителей приглашают на экскурсии «Бамбуковые медведи и другие животные Чжунго». Участникам расскажут о представителях китайской фауны, включая панд Диндин, Жуи и Катюшу, а также снежных барсов, черношейных журавлей и дальневосточных леопардов. Экскурсии рассчитаны на гостей старше шести лет, требуется предварительная регистрация.

21 февраля у главного входа зоопарка гостей встретят диджей и аниматоры в тематических костюмах. В этот же день у павильона с пандами пройдет чайная церемония, а также красочное шествие с барабанщиками и ростовыми куклами китайского дракона и огненной лошади. В полдень состоится праздничное вручение подарков большим пандам.

В павильоне «Фауна Китая» запланированы творческие мастер-классы по изготовлению сувениров. Кроме того, 21 февраля пройдут занятия по рисованию «Тибетский як» и лекция «Азия в Московском зоопарке» в научной библиотеке.

Для поклонников панд подготовлена специальная акция: посетители в костюмах с не менее чем тремя тематическими элементами смогут пройти бесплатно.

21 и 22 февраля на старой и новой территориях зоопарка состоятся викторины и мастер-классы. 22 февраля запланировано иммерсивное представление «Звездная лошадь Деда Мороза» и лекция «Тайны китайской фауны».

23, 24, 25 и 27 февраля в библиотеке покажут фильм «Катюша. Первая в России», посвященный знаменитой панде. 26 февраля пройдет лекция «Животные китайского календаря», а 28 февраля — мастер-класс по рисованию.

Также 28 февраля и 1 марта на старой территории зоопарка организуют квест «Азия в Московском зоопарке».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX