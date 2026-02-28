🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 февраля, для всех знаков зодиака

Фото, видео: 5-tv.ru

Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Сегодня 28 февраля. День благоприятен для того, чтобы начать то, что давно откладывали. Первый шаг — самый важный.

♈️Овны

День хорош для реализации смелых идей — ваша решительность принесет успех.

Космический совет: возьмите быка за рога.

♉ Тельцы

Уделите внимание здоровью — небольшая зарядка или прогулка будут полезны.

Космический совет: порядок начнется в голове.

♊ Близнецы



Общение с друзьями принесет радость и новые идеи.

Космический совет: поделитесь улыбкой с миром.

Больше гороскопов смотрите здесь

♋ Раки

Сегодня важно найти время для себя — отдых поможет восстановить баланс.

Космический совет: не раскрывайте все сразу.

♌ Львы

Ваше лидерство сегодня особенно нужно — проявите себя в команде.

Космический совет: дорога научит терпению.

♍ Девы

Время для анализа своих достижений — отметьте успехи и ошибки.

Космический совет: подведите итоги пути.

♎ Весы

Стремитесь к гармонии в отношениях — чуткость и внимание важны как никогда.

Космический совет: протяните руку дружбы.

♏ Скорпионы

Ваша проницательность поможет разгадать скрытые мотивы окружающих.

Космический совет: читайте между строк.

♐ Стрельцы

День благоприятен для путешествий и новых открытий — отправляйтесь в путь.

Космический совет: мягкий тон ускорит дело.

♑ Козероги

Сосредоточьтесь на реализации долгосрочных планов — они начнут приносить плоды.

Космический совет: вспомните обещание себе.

♒ Водолеи

Ваша оригинальность может стать основой для новых проектов — дайте волю идеям.

Космический совет: перепишите список дел.

♓ Рыбы

Уделите время близким — совместные занятия укрепят отношения.

Космический совет: держите мысли при себе.