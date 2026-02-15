В Югре возбудили уголовное дело после гибели ребенка при сходе снега с крыши

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

К ответственности будут привлечены лица, отвечающие за обслуживание строения.

В Югре возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка в результате схода снежной массы с крыши крытого хоккейного корта. Об этом сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК России по ХМАО-Югре Алина Еремеевская.

«По факту произошедшего Сургутским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека», — сказала Еремеевская.

Она добавила, что в ходе расследования действиям лиц, ответственным за своевременную очистку кровли корта от снега, будет дана правовая оценка. Следователи уже провели осмотр места происшествия, а также изъяли документы, касающиеся обслуживания строения.

Трагедия в Югре произошла вечером 14 февраля. Ранее сообщалось, что под снежными массами оказалось двое детей 2013 года рождения. Спасатели извлекли их из-под завалов, однако один из школьников погиб на месте. Второй ребенок получил травмы.

