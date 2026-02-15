«Без его ведома»: стилист Рябчик о том, как тайно остриг белые кудри Дмитриенко

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Исполнитель хита «Венера-Юпитер» сильно переживал из-за своей новой прически.

Стилист 20-летнего музыканта Вани Дмитриенко Егор Рябчик тайно остриг кудри молодого артиста. Из-за этого певец некоторое время был в стрессе. Об этом сообщила Газета.ру.

«В этом мне помог также Гоша Рубчинский, с которым мы вдвоем отвернули Ваню от зеркала и без его ведома лишили его белых кудрей. Вернули натуральный цвет», — сказал Рябчик на утренней передаче одного из федеральных телеканалов.

Стилист добавил, что таким образом они помогли Дмитриенко избавиться от образа «кудрявого блонда», заложником которого еще пару лет назад был исполнитель хита «Венера-Юпитер».

Также Рябчик сказал, что от его манипуляций Дмитриенко был в шоке и некоторое время даже сильно переживал из-за новой прически. Однако, по мнению Егора, такие кардинальные изменения пошли артисту только на пользу.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в начале этого года Ваня Дмитриенко чуть было не угодил в крупный скандал. На его концерте в Санкт-Петербурге произошла сильная давка. К счастью, никто не пострадал. Но вызвать скорую помощь все же пришлось.

