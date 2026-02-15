Мать актера Ткаченко сообщила о награждении его орденом Мужества посмертно

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

Тело бойца все еще находится на фронте.

Звезду сериала «Универ» актера Николая Ткаченко, который погиб на СВО, наградили орденом Мужества и медалью Жукова посмертно. Об этом 360.ru сообщила мать погибшего бойца Инна.

О смерти Николая стало известно 2 февраля 2026 года. Известно, что он погиб при выполнении боевой задачи. Инна Ткаченко рассказала, что тело Николая ей пока не передали. Похорон, следовательно, тоже еще не было.

«Начальник войсковой части сообщил, что Николай Сергеевич Ткаченко после смерти награжден орденом Мужества и медалью Жукова. Я не знаю, когда будет эвакуация. Там тяжелые бои», — сказала женщина.

Инна добавила, что ее сын погиб еще 6 декабря. По ее словам, сослуживцы Николая говорят о нем как о верном и добром товарище.

«Один боец подарил ему свою гитару, и Николай часто исполнял песни под гитару, поднимал боевой дух», — поделилась Инна.

После начала СВО Николай Ткаченко пошел добровольцем. Ему было всего 36 лет. В фильмографии актера 19 проектов. Зрители могли его видеть в таких комедийных сериалах, как «СашаТаня» и «Универ. 10 лет спустя».

