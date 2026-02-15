«Они реальны»: Барак Обама заявил о вере в существование инопланетян

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Екатерина Штукина

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Так в зоне 51 есть секретная комната?

Бывший президент Соединенных Штатов Барак Обама не сомневается в том, что за пределами Земли есть еще жизнь. Об этом он сказал сам в рамках беседы с блогером Брайаном Коэном.

При этом экс-глава Белого дома поспешил добавить, что лично никогда не встречал инопланетян, однако это нисколько не мешает ему верить в их существование.

«Они реальны, но я их не видел. И их не содержат, в зоне 51. Там нет никакого подземного объекта», — сказал Барак Обама, добавив, что если только не существует грандиозного заговора, и это не скрыли от президента США.

До этого миллиардер Илон Маск говорил, что в ходе освоения космоса человечество, вероятно, столкнется с внеземными цивилизациями. В планах американского бизнесмена не только построить на Луне города, но и создать там пусковые установки, которые он назвал «катапультами». Они, как отметил Маск на своей странице в соцсети, нужны будут, чтобы перемещаться из одной точки Вселенной в другую.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.