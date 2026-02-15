Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Наши бойцы продолжают выполнять цели СВО.

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) освободили три населенных пункта — Поповка и Сидоровка в Сумской области и Чугуновка в Харьковской. Об этом 15 февраля сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Кроме того, российские военнослужащие освободили Глушковку. Наши бойцы продолжают наступление.

«Наиболее упорные бои ведутся в зоне ответственности группировки войск „Центр“, развивается наступление на добропольском направлении», — сказал Герасимов.

Начальник Генштаба также заявил: боевики киевского режима несут колоссальные потери, которые не в состоянии быстро восполнить. Поэтому противник делает ставку на беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Российские военные, в свою очередь, используют в среднем в два раза больше дронов, чем Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Кроме того, Герасимов рассказал об успехах группировки «Восток». В феврале текущего года они взяли под контроль населенные пункты Староукраинка, Придорожное, Зализничное и Цветковое. А бойцы «Днепра» продолжают наступление в направлении Запорожья. Уже, по словам Герасимова, взяты под контроль Магдалиновка, Приморское и Запасное.

