В ходе выполнения боевых задач российские военные выбирали способы действий, неизвестные противнику.

Российские военные освободили три населенных пункта, примыкающие к Красноармейску, — Ровное, Рог и Гнатовку. Об этом 15 февраля сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов.

По его словам, при освобождении Красноармейска наши военные выбирали способы действий, неизвестные противнику. В результате нашим бойцам удалось застать врагов врасплох.

Также Герасимов рассказал, что южная часть Димитрова освобождена и находится под полным контролем Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ). Речь идет о более 30% зданий. Продолжается уничтожение боевиков киевского режима, которые остались в городе.

Еще Герасимов сказал, что российская армия продолжает наступление практически на всех направлениях. В освобожденных городах, в том числе в Красноармейске, проводится проверка жилых кварталов. Кроме того, оказывается помощь местному населению. Из Красноармейска, как уточнил начальник Генштаба, в безопасные районы уже были эвакуированы свыше 200 человек.

До этого ВС РФ освободили населенный пункт Зализничное в Запорожской области. Наши бойцы уверенно продвигаются вперед в зоне проведения СВО.

