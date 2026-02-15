Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Это произошло из-за «идеологической зашоренности» и отказа от диалога с Россией.

Европейские страны фактически сами исключили себя из переговорного процесса по Украине. Об этом 15 февраля сообщил заместитель главы МИД России Михаил Галузин.

По его словам, отказ Брюсселя от прямых контактов с Москвой привел к тому, что ЕС утратил возможность участвовать в обсуждении за столом переговоров. В интервью ТАСС он отметил, что вырабатывающие внешнеполитическую линию «единой Европы» структуры допустили стратегические ошибки.

Днем ранее, 14 февраля, российский сенатор Алексей Пушков заявил, что у европейских представителей отсутствуют убедительные основания для участия Евросоюза в переговорах по урегулированию украинского конфликта.

В тот же день председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер также отметил, что Европа фактически отстранилась от процесса урегулирования. По его оценке, ключевую роль в обсуждении украинской темы сейчас играют Россия и США.

