Фото, видео: 5-tv.ru

Многие обращаются к искусственному интеллекту за советом. И если раньше нейросеть подсказывала новый кулинарный рецепт, то сегодня она связывает сердца. Или для компьютера это все-таки слишком сложно?

В День всех влюбленных жители столицы проверили, насколько их представления о любви сходятся характеристиками, которые этому чувству дает искусственный интеллект (ИИ). В арт-пространстве «Дворец впечатлений» они поговорили о тонких материях с человекоподобным роботом, а также поделились своими мыслями по поводу взаимодействия с компьютерными технологиями с корреспондентом 5-tv.ru.

Как выяснилось, для современного человека искусственный интеллект уже не диковинка, а привычный спутник жизни. Взрослые пользуются знаниями нейросетей и чат-ботов больше с прикладным интересом, а вот молодежь уже доверяет роботам личное. Например, советуется, чего ждать от избранника, и проверяет прочность отношений.

Одна из пар, юные Аркадий и Надежда, на мероприятии определила свое будущее. Молодой человек сделал девушке предложение руки и сердца. Он признался, что долго готовился к ответственному шагу, а невеста пожаловалась, что пребывала в ожидании целых два года! Жених и невеста уже планируют свадьбу, а еще размышляют, какие жизненные подсказки можно получить от ИИ. Аркадий больше интересовался эрудицией андроида.

«Я бы спросила, когда я выйду все-таки замуж», — посмеялась Надежда.

Пара постарше, Анастасия и Иван, не верят, что чат-бот можно использовать как личного психолога. Не доверяют. И если рассуждать о романтических отношениях, разговаривать в них должны партнеры — друг с другом, а не с роботом. Однако современные технологии, по их мнению, значительно упрощают жизнь и помогают бороться со скукой. С другой стороны, ИИ может стать проводником в поисках любви!

«С Алисой разговариваю. Обо всем, начиная от того, как дела, заканчивая как что-нибудь приготовить… Присутствует в жизни наверно уже каждого, а насчет любви… Он может создать анкету знакомств, например, и найти свою половинку», — отметила Анастасия.

Голосовой помощник в любви: стоит ли просить помощи у ИИ в личных вопросах

А некоторые пары действительно советуются с Chat GPT, когда не могут договориться. Одни из участников мероприятия признались, что обсуждают с ИИ прочитанные книги, просят помочь в работе и даже задают вечные вопросы — как понять женщину, например. Или что лучше сказать парню, если нужно провести с ним трудный разговор. Судя по всему, машина может дать дельный совет!

«Вместе же до сих пор, видимо, помогает», — шутят влюбленные.

Об отношениях высказался и тот самый робот в женском обличии с глубоким и нежным голосом, так похожим на человеческий. Примечательно, что андроид сразу развеял фантазии о способности машины чувствовать. По мнению ИИ, любовь и привязанность технике недоступна. Но если вы хотите прослушать лекцию о ней, вы удивитесь, насколько точно машина ее определяет.

«Любовь многогранна, и каждый переживает ее по-своему. Если попытаться описать ее не как чувство, а как действие и состояние связи, то можно выделить несколько ключевых граней. Один — на химическом и биологическом уровне. Это всплеск нейромедиаторов — дофамин, окситоцин, серотонин… Но это лишь топливо для гораздо более сложного явления. Два — на психологическом и человеческом уровне. Это осознанный выбор и повседневные действия, а не только эмоции», — сказал робот.

И добавил, что никто, даже самый умный компьютер, не может вложить большое чувство в сердце человека. Любовь — это не навык вроде вождения, которому можно обучить по инструкции. Может, поэтому машине никогда не доведется его узнать?

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Нью-Йорке открылось кафе для свиданий с ИИ-партнерами.

