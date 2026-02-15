«Пока замуж не собираюсь»: какой мужчина сможет покорить сердце Кати Лель

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Звезда считает, что встреча с особенным человеком возможна, но список требований к нему будет очень строгим.

Заслуженная артистка России Катя Лель верит в любовь и готова на многое пойти ради дорогого человека, но такого рядом пока нет. И снова выйти замуж она не мечтает. Об этом певица рассказала корреспонденту 5-tv.ru на празднике для всех влюбленных МУЗ-ТВ в Государственном Кремлевском дворце.

«Нет, я пока замуж не собираюсь. Но если вдруг завтра я увижу этого человека, который меня сразит наповал, в которого я влюблюсь и который в меня безумно влюбится, кто знает. А вдруг да?» — отметила исполнительница.

По словам Кати Лель, для того самого мужчины, единственного и лучшего, она сделала бы что угодно. Окрыленная чувствами певица заявила, что способна на все. Другой, более важный вопрос, заключается в следующем — хочет ли женщина совершить подвиг? Достоин ли ее избранник этого подвига? И если ответ «да», препятствия не испугают.

Катя Лель назвала немного требований к будущему возлюбленному, но все они — принципиальны. Эмоции и бабочки в животе — это прекрасно, но строить свое будущее артистка собирается не только на чувствах, но и на общих ценностях. И желательно, чтоб не заграничный принц, а соотечественник!

«Там будет вот такой список… Осознанный, прежде всего, добрый, свободный. Все… Но я хочу, чтоб он был (из России)», — сказала певица.

С первым возлюбленным — продюсером Александром Волковым — Катя Лель прожила восемь лет. Предложения от мужчины артистка так и не дождалась, так как он был женат. Кроме того, он быо на 20 с лишним лет старше. Пара распалась, затем несколько лет длились судебные тяжбы за авторские права на песни. Лель выиграла свой репертуар, а Волков через два года скончался от онкологии.

Вскоре после расставания артистка встретила Игоря Кузнецова — бизнесмена, в прошлом морского офицера. Через пару недель влюбленный уже сделал предложение, но поженились только через три года, когда Лель уже носила под сердцем их дочь Эмилию. Супруги прожили вместе 18 лет и развелись в 2023 году. Причиной стала алкогольная зависимость супруга. Кроме того, в пьяном виде он забывал, что женат.

Ранее, писал 5-tv.ru, Катя Лель предсказала наступление эры божественных союзов в 2026 году.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.