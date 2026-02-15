Секта, конец света и пропавшие школьницы: куда могли увезти сестер из Петербурга

В Ульяновской области проверяют общину по делу о пропавших сестрах из Петербурга

Девочки вышли из дома, но до школы так и не дошли. Позже отец получил видео с их участием. По одной из версий, детей могли вывезти в поселение секты «Царской империи».

Вот уже неделю в нескольких регионах правоохранительные органы и волонтеры ищут двух сестер Жвалевых из Петербурга. Они пропали, когда старшая отводила младшую в школу. Самые страшные версии вскоре отпали: девочки живы и вышли на связь с отцом, вот только от этого не легче. Сестры, одной из которых всего 11 лет, попали в секту, так называемую «Царскую империю». Ранее в общину ушла мать девочек.

Секта давно под подозрением полиции. Ее члены призывают отказываться от повиновения властям, сжигают документы, запрещают детям учиться, женщинам — работать. Живут затворниками и ждут конца света.

Основатель секты — по документам уроженец Казахстана Леонид Власов* — называет себя «державным патриархом, царем-пророком, потомком Николая II и искупителем грехов». Он был неоднократно судим в молодости по криминальным статьям, а сейчас снова «в процессе» — за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправданию или пропаганде терроризма.

Но структура секты цела, и где-то в ее недрах прячут девочек из Петербурга. Корреспондент «Известий» Игорь Капориков уже делал материалы про «Царскую империю» и в поисках пропавших детей поехал в самое их логово — в Ульяновскую область.

Деревня Шмелевка, Ульяновская область. ОМОН штурмует дома «Царской империи» — закрытой общины. Следственный комитет и оперативники прочесывают территорию. Общинники явно не рады такому вниманию. Силовики разыскивают двух сестер, пропавших в начале недели в Петербурге. По одной из версий, их могут удерживать именно здесь.

Адепты «царя Зосимы» уже не первый раз в центре подобного скандала. Вот так нас встречали два года назад. А вот так — прошлым летом. Молитвы. Запреты на съемку.

В этот раз наша съемочная группа приехала в Айбаши еще утром, до начала масштабного рейда. Нас встречают бородатые старцы — знакомые все лица. Даже по улице спокойно не пройти: каждый шаг под наблюдением. Женщины в монашеских одеяниях снимают нас на телефоны. Контроль тотальный.

«А вот так нас снимает один из представителей общины, все снимает на камеру. Вот одна, там вторая. Можно пройти?» — поделился корреспондент «Известий» Игорь Капориков.

Пытаемся заглянуть в один из домов. Таблички, камеры, предупреждения. Внутри — две комнаты, крошечные кельи. Спрашиваем о Жвалевых.

«Я точно не знаю. Так мы с ней не общались давно», — ответила член общины Дорофея.

Дорофея приехала за «благодатью», наслушавшись лекций «царя» в интернете. Продала имущество. Сожгла документы. От прошлого — ни следа.

А вот ради кого она все бросила. Уроженец Казахстана Леонид Власов. Он же Зосима. В определенных кругах — «патриарх и царь», еще «посланник Божий», в других — человек с тяжелым криминальным прошлым. За плечами самопровозглашенного «святого» — судимости за тяжкие преступления, далекие от всякой духовности. Выйдя на свободу, Власов понял: власть над душами приносит куда больше дивидендов, чем обычный криминал.

«Самозванцев полно, но даже среди всех этих самозванцев он все-таки стал достаточно заметным, потому что он провозгласил себя в конечном итоге и „епископом“, и „патриархом“, и не просто „патриархом всея Руси“, но еще и „царем“, потому что ему „явился“ царь Николай, рукоположил его на царствование», — пояснил профессор религиоведения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александр Дворкин.

Наше интервью с одной из женщин общины длится всего пару минут. Потом нас буквально выталкивают на улицу. О пропавших сестрах — ни слова. «Не видели», «не знаем». Вместо ответов — обвинения.

Но именно в этой общине уже находили пропавших детей. Благодаря нашему расследованию Ирина Елисеева вернула внука Семена. Увидела его на одном из видео с мамой-сектанткой.

«Он рассказывал, что часто был один, потому что мама уезжала, как он сказал, на работу. Был предоставлен сам себе. Говорил, что да, что его часто били, наказывали», — поделилась бабушка Семена Ирина Елисеева.

Боль и страх остались в прошлом. Детство Семе вернули. Теперь он ходит в школу, завел друзей. Катается на коньках и лыжах, осваивает робототехнику. Жизнь кипит.

«У него уже много благодарностей, дипломов, грамот. Он живет как обычный ребенок. Так, как и должно быть», — рассказала бабушка Семена Ирина Елисеева.

Надежда — героиня еще одного нашего расследования. Уже долгое время из секты она пытается вытащить свою младшую сестру. Мама не отдает: уверена, что за пределами обители мир скоро рухнет и все погибнут. Правда, за дело уже взялись адвокаты. На Надежду оформляют опекунство, осталось теперь самое главное: найти сестренку в одном из многочисленных поселений.

«В данный момент неизвестно, где находится ребенок. Попытки со стороны органов полиции, органов опеки не увенчались успехом. Адепты секты не пускают никого, даже правоохранительные органы», — констатировала юрист Юлия Блинова.

Неделю уже не могут найти и сестер Жвалевых. Марине — 18, Ирине — 11 лет. Они просто пошли в школу и не вернулись. Телефоны недоступны.

«Я заявил в полицию. Они прислали довольно быстро видео, где (они. — Прим. ред.) с женщиной, похожей на их мать. Потом прислали фотографию, где они с женщиной, сильно похожей на их мать. Я уже понял, да, что, видимо, их забрали и куда-то увезли», — рассказал отец пропавших девочек Александр Жвалев.

Отец рассказывает: последние месяцы дочери и еще два сына жили с ним. Он готовил документы на лишение супруги родительских прав, считая ее пребывание в секте угрозой для детей.

«Вместо повседневных дел — регулярные просмотры видео, молитвы утренние, дневные, вечерние, соблюдение постов — как ей, так и детьми. Но молитвы тоже, дети должны были молиться», — вспоминает Александр Жвалев.

Интернет-лекции о «конце времен», «врагах государства» и «истинной вере» постепенно стали реальностью для Анны. Затем — поездки в Ульяновскую область. Потом — отказ от документов. Сценарий один.

«Она пыталась меня предостеречь. То есть у нас в 2028 году должен быть конец света. Да, по предсказаниям Власова, вероятно», — говорит бабушка пропавших девочек Мария Жвалева.

Где сейчас девочки и их мать — неизвестно. В общинах их не нашли. Правда, в сети появилось такое видео.

«Я имею свою волю проживать где хочу и с кем хочу», — сказала Мария Жвалева.

Два года назад силовики задержали самого лжепророка и его окружение. Обвинения серьезные: пропаганда терроризма, создание организации, посягающей на права граждан. Власов уже второй год находится под следствием, суд идет, но система, созданная им, продолжает функционировать как часы.

«У него, у секты, свои группки. Более чем в тридцати субъектах Российской Федерации ему удалось как раз найти вот этих людей, царебожников», — отметил судебный эксперт-религиовед, эксперт комитета Государственной думы РФ по развитию гражданского общества Игорь Иванишко.

Организационно ликвидировать такие общины сложно: если нет официального признания организации экстремистской или конкретных решений суда по каждому эпизоду, механизмы вмешательства ограничены. Полиция бессильна. Местные власти — тоже.

Главные заложники всей этой веры — не взрослые (они сами выбрали свой путь), а дети. Им запрещают ходить в школу, общаться со сверстниками, обращаться к врачам. Их учат служить. Поклоняться. Но не Богу, а царю-самозванцу.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов.

