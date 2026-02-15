Фото, видео: 5-tv.ru

Немецкие танцоры, перуанская певица и японская балерина открывают для себя русскую культуру — и делятся восторгом со всем миром. Санкции не сработали так, как рассчитывали их инициаторы.

Необъяснимая болезнь поразила депутатов Верховной рады. В заседаниях украинского парламента объявлен перерыв на 12 дней из-за повальной диареи. Таким пустым зал не был еще ни разу в этом созыве. Кто-то винит во всем служебную столовую, кто-то — ротавирус, который якобы сейчас свирепствует в Киеве. Но чтобы вот так на две недели почти выпасть из работы? Что ж за вирус такой?

Те, кто хоть немного разбирается в украинской политике, видят в этой депутатской слабости политические игры. Дело в том, что накануне «эпидемии» влиятельная Financial Times вышла с сенсационным «инсайдом». Оказывается, глава киевского режима Владимир Зеленский планирует объявить 24 февраля, к годовщине СВО, о досрочных президентских выборах и референдуме по мирному соглашению с Россией. О том, что президент США Дональд Трамп давит: все нужно закончить до 15 мая, включая вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) с оставшейся территории Донбасса.

Можно верить, можно не верить в такие откровения, но статья вышла 11 февраля, и уже в этот день в Раде был «недобор», а 12-го всех просто как ветром сдуло. И как раз до 24-го все будут «на бюллетене».

Американцы и не скрывают, что хотели бы закончить все побыстрее. Прямо Трамп рекомендует поторопиться. Иначе, мол, закроется окно возможностей. Зеленский, в свою очередь, торопит Трампа: ведь это в США осенью грядут выборы в конгресс — и с чем вы, мистер Трамп, придете к избирателю? А вот если будет сделка по Украине — честь и хвала миротворцу.

Очевидно, что в Киеве идет подковерная борьба. Уже вовсю начали сватать главу фракции «Слуга народа» Давида Арахамию на пост нового спикера Рады. Ведь это парламенту утверждать и мирный договор, если что, и назначать президентские выборы — когда до этого дойдет.

А ведь это именно Арахамия был главным переговорщиком от Украины с Россией, еще начиная с тех первых раундов в Белоруссии и Турции, когда уже даже договор согласовали. И вроде как опять же Арахамия поедет на следующей неделе в Женеву на новые переговоры. А там российскую делегацию снова будет возглавлять его российский визави по тем еще переговорам — помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский. А у Мединского, как у советника президента России, полномочий явно достаточно для реальных политических договоренностей.

В общем, для украинской политической элиты этих совпадений более чем достаточно, чтобы «заболеть» и попытаться подстроиться к быстро меняющимся обстоятельствам.

Тем более для Киева раздаются тревожные звоночки отовсюду. На проходящей сейчас в Италии зимней Олимпиаде украинскую команду жестко осадили при попытке пропаганды. Три спортсмена расписали свои шлемы политическими высказываниями, но фристайлистку и шорт-трекиста словами образумили, они свои шлемы сняли. А вот бобслеист уперся. Он поместил 24 портрета, как он заявил, погибших украинских спортсменов и тренеров — и везде в этом шлеме ходил. Ему объясняли: это нарушение Олимпийской хартии, запрещающей политические, религиозные или пропагандистские заявления на соревнованиях.

Ведь в том числе на шлеме — портрет Тараса Шпука. Это отъявленный «нацик»: он как начал «майданить» в 2013 году, так и не останавливался, пока не погиб. Участник АТО, то есть военной операции против Донбасса, воевал в батальоне имени Евгения Коновальца — человека, который стоял у истоков украинского национализма, организатора терактов против поляков и русских. Или еще один «спортсмен» со шлема — Иван Кононенко, фитнес-инструктор, актер. Ликвидирован на территории Курской области во время бесславного рейда на Суджу. Вопрос: что украинский «спортсмен» там забыл? Это просто для понимания, кого «поминал» бобслеист Владислав Гераскевич своим шлемом.

Его предупреждали четыре раза: ходить — ходи, но на соревнования шлем не надевай. Наконец утром перед уже зачетными заездами с ним встретилась лично глава МОК Кристи Ковентри и предложила компромисс: ты можешь выйти в своем шлеме на старт, снять его, надеть другой (обычный), съехать и надеть опять свой размалеванный. Украинец упорствовал. Ковентри в слезах ушла. А Гераскевича сняли с соревнований.

Естественно, такое решение вызвало бурю возмущения в Киеве. Не рассчитывали, что МОК проявит характер и выгонит провокатора с соревнований. Но сколько веревочке ни виться. Украинские спортсмены неоднократно нарушали спортивные традиции ради политических акций, их выходки терпели-терпели — и надоело терпеть.

Давно пора. Попытка «запретить» Россию в спорте или культуре изначально была обречена на провал. И на человеческом уровне это чувствуется особенно сильно.

На той же Олимпиаде посмотрите, как болели за нашего Петра Гуменника — фигуриста под «нейтральным флагом». Он на страницах модных журналов за стиль. Не завоевал медаль, но завоевал сердца.

Еще яркий пример — история немца Самуэля Домена, который прославился танцем под песню Vielleicht, Vielleicht. У нас ее переиначили в «Филяй-Филяй» и обрушили такую волну любви, что парень сначала растерялся, потом сдался. И вот он уже с двумя своими друзьями оттанцовывает под русские хиты, пытается готовить борщ и учит русский. Более того, как рассказал в эксклюзивном интервью «Известиям», собирается с гастролями в Россию. Получился настоящий культурный мост. Корреспондент «Известий» Александр Морозов исследовал феномен.

Вот он, тот, ради кого русские женщины готовы штурмовать Берлин, но без оружия.

Он просто танцевал под техно. А проснулся знаменитым на всю Россию.

«У меня только что было интервью на российском телевидении. Было действительно, действительно круто», — рассказал блогер Самуэль Домен.

В эксклюзивном интервью «Известиям» главный «филяй» Европы признался: он начал учить язык Пушкина и Толстого. Научился варить борщ.

И вместе с друзьями по танцполу собирается в Россию к фанаткам. Они не ожидали такого успеха у русских женщин.

«Мы все были в приятном шоке и просто наслаждаемся этим, потому что люди очень дружелюбные», — сказал блогер, модель, танцор Самуэль Домен.

Хотя по паспорту они Самуэль, Янник и Майк. Но у нас их называют Семеном, Иваном и Мишей. И это уже не просто имена, знак того, что европейские парни, которых дома кормили страшилками про русских, вдруг поняли: русские-то нормальные. Даже больше, они умеют любить.

«Я поражен вашей добротой, вашей любовью. Я безумно благодарен за это. Я могу сказать только одно: огромное спасибо», — сказал блогер, модель, танцор Самуэль Домен.

Забавно, но путь к этой любви был тернист. Поначалу Семен, тогда еще просто Самуэль, просил поклонниц не писать ему комментарии на русском. Мол, не понимает, переводчик не справляется. Русские женщины тут же переключили внимание на его друзей. Семен понял, что теряет. И тут же исправился.

«Самуэль утром просыпается и тут же присылает нам кружочки: «Девочки, с добрым утром, мои любимые», — рассказала одна из фанаток блогера.

А ведь в такое еще четыре года назад было сложно поверить. Чтобы немцы и не только отправляли любовные послания русским. Ведь им строго-настрого власти запрещали общаться с этими «дикими» русскими.

«В современной России то, что мы видим это фашистский режим», — сказал депутат Европарламента от Германии Сергей Лагодинский.

А сейчас происходит то, чего никак не ожидали европейские парламентарии. Четыре года они убеждали: Россия должна быть в изоляции. Это черная дыра, культурная пустыня, место, откуда надо бежать. Западные СМИ делали все, чтобы все боялись, не видели, не слышали, не ехали.

«Россия должна быть вычеркнута из списка цивилизованных стран», — сказал еврокомиссар по обороне и космосу в Еврокомиссии Андрюс Кубилюс.

Но запреты и санкции на все русское вызвали обратную реакцию. Ведь когда врут, хочется узнать правду.

Блогер, певица, танцовщица Кристаль Гресия Льянос Киспе приехала в Москву из Перу. Языка она не знала совсем. Только «привет» и «пока». А теперь поет на русском.

«Я люблю „Король и Шут“ песни, например. Будь как дома, путник, я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу», — сказал музыкант Кристаль Гресия Льянос Киспе.

Но главное признание в любви к России пришло от самого близкого человека. Мама Кристаль, тренер по художественной гимнастике, недавно приехала в Россию. И увидела русский балет.

«Она видела русский балет и плакала, как маленький ребенок. Она мне сказала. Я всегда в своей жизни хотела видеть что-то похожее на это», — сказал музыкант Кристаль Гресия Льянос Киспе.

Солистка Воронежского государственного театра оперы и балета Юмико Накагава приехала из Японии. И для нее Россия была не просто страной, это была мечта. Она балерина.

Для японцев Россия — страна страшная, сетует Юмико. Такой образ остался еще с советских времен. Но когда она приехала сюда первый раз с отцом, увидела совсем другой мир.

«Яркая страна, особенно лето. Это вообще отличается, не как японцы представляют, не страшная страна», — сказала солистка Воронежского государственного театра оперы и балета Юмико Накагава.

И она осталась, потому что культурную границу невозможно закрыть. Начинается обратный процесс. Тот самый, который не предусмотрен никакими санкционными списками.

«Западный человек улыбается ради приличия и воспитания, восточный человек улыбается, потому что искренне рад видеть другого человека», — сказал журналист Пьетро Страмецци.

Мама русская, папа итальянец. Пьетро Страмецци — журналист, граф, рыцарь кавалерийского ордена. После начала СВО переехал в Москву. Здесь последний мировой оплот настоящей культуры. В Европе, по его словам, ее сегодня теряют.

«Россия — последняя страна, которая ставит культуру на первое место. И поэтому я очень рад тому, что нашел: многие творческие люди, которые переселяются в Россию именно потому, что там сохранилась и сохраняется активно культура», — сказал журналист Пьетро Страмецци.

И пока во всем мире русскую культуру ставят на последнее место или отменяют. Слово «русское» вообще только для мировых политиков словно красная тряпка для быка. Простые граждане продолжают скандировать «Филяй, Россия, филяй!». И это не про немцев. Это про всех, кто готов идти навстречу России, которая умеет любить так, что хочется вернуться снова.

