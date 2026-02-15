Путин указал на ключевое место вопросов здравоохранения в социальной политике РФ

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

В стране реализуются три национальных проекта: «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Новые технологии сбережения здоровья».

Демографический вызов — пусть не такой острый сейчас, но самый масштабный в исторической перспективе, который стоит перед Россией. На его преодоление направлены сразу три нацпроекта. Один так и называется — «Семья», его цель понятна: чтобы рождалось больше. Два других — чтобы жили дольше.

Это нацпроекты «Новые технологии сбережения здоровья» и «Продолжительная и активная жизнь». Это модернизация поликлиник и больниц, профилактика, доступность медицинской помощи. Но все это упирается прежде всего в человеческий фактор. Где взять хороших врачей? И как их удержать? Об изменениях в финансировании зарплат рассказала президенту зампред правительства Татьяна Голикова.

«Сейчас мы уже можем четко сказать, что в программе государственных гарантий мы зафиксировали обязательную норму по доле должностного оклада в структуре фонда оплаты труда — 50%. Регионы обязаны эту норму выполнять, они и раньше должны были на нее перейти, все перешли, но теперь мы ее закрепили в программе государственных гарантий», — отметила Голикова.

«Татьяна Алексеевна, мы хорошо с вами знаем, что в социальной политике нет второстепенных вопросов. Но даже среди этого всего самого главного здравоохранение занимает особое место», — заявил президент РФ Владимир Путин.

В стране идет борьба за каждого ребенка. За каждого. Для особо сложных случаев пять лет назад был создан специальный благотворительный фонд — «Круг добра», куда перечисляются налоги с доходов выше пяти миллионов на человека. За это время фонд получил более 400 миллиардов рублей и смог помочь 30 тысячам маленьких пациентов. Это дети с редкими, часто генетическими или онкологическими заболеваниями. Некоторые препараты стоят даже не десятки — сотни миллионов рублей, и до создания фонда несчастные родители вынуждены были сами искать эти неподъемные суммы. А теперь мы помогаем всей страной.

Своей главной задачей фонд ставит не только помочь каждому обратившемуся, но и помочь как можно раньше выявить патологию. Для этого радикально изменили систему скрининга, то есть диагностики новорожденных, в стране. Об этом рассказал президенту бессменный председатель правления фонда.

«Благодаря стабильной работе фонда Правительство смогло расширить программу неонатального скрининга, в 2023 году — с 5 до 36 заболеваний, а в этом году уже — еще на два заболевания. Это позволяет выявлять детей в первую неделю после рождения и начинать лечение до появления симптомов болезни», — рассказал протоиерей Александром Ткаченко, председатель правления фонда «Круг добра».

«Раннее выявление, конечно, создает условия для излечения своевременного», — отметил Владимир Путин.

30 тысяч спасенных жизней за пять лет. Много это или мало? В масштабах страны, где 150 миллионов жителей, — не так уж и много. На уровне статистической погрешности. 30 тысяч детей — это население небольшого города. Целый город спасенных детей. Это 30 тысяч семей, познавших счастье и веру в чудо.

Раньше многие диагнозы звучали как приговор: спинальная мышечная атрофия, муковисцидоз, редкие генетические синдромы. Сегодня у этих историй все чаще другой финал — ребенок дышит сам, делает первые шаги, идет в школу.

За каждой из этих тридцати тысяч судеб — бессонные ночи, отчаянные поиски помощи и страх не успеть. «Круг добра» сделал то, что еще недавно казалось невозможным: самые дорогие в мире лекарства стали доступными, а редкие болезни — диагнозом, с которым можно жить. Много это или мало — 30 тысяч спасенных детей? Это поколение, которое будет расти, учиться, любить и строить будущее. В нашей стране.