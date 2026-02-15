Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

Наши бойцы вольготно чувствуют себя хозяевами неба.

Четыре населенных пункта в трех областях СВО: успех наших войск на этой неделе. «Северяне» освободили Чугуновку в Харьковской области и Сидоровку в Сумской. А подразделения группировки «Восток» в Запорожской области, несмотря на преимущественно оборонительные действия из-за контратак ВСУ, сумели освободить поселок Зализничное, зачистив 500 зданий и 18 квадратных километров территории.

Бойцы группировки «Запад» взяли под контроль Глушковку (это уже Харьковская область), тем самым зажав с флангов Ковшаровку на левом берегу реки Оскол — важнейший плацдарм ВСУ в этом районе.

Артбригада двадцать пятой армии болезненно бьет по обороне противника на краснолиманском направлении. Наши беспилотчики вольготно чувствуют себя хозяевами неба. Поклонник философии идеализма с позывным «Гегель» уверяет: все начинается с идеи и пути ошибок. Это сейчас он воздушный ас, а в 2023-м, когда все только начинали беспилотное дело…

«Не было понимания, куда летать. Не было понимания, как проводить разведку. Что необходимо для обслуживания дрона. Не было прошивок, все работали с улицы. Это было в диковинку, в новинку, только начинали во все вникать», — рассказал боец 25-й армии группировки войск «Запад» с позывным «Гегель».

Многих волнует такая ситуация: что делать, если за вами увязался дрон? FPV-дрон — шансов никаких. Но если вот такой: он летит 20 метров в секунду (это около 75 километров в час) — и как будто гипотетический шанс есть: машина может развивать такую скорость. Но на войне ровных дорог, таких как гоночный трек, практически не бывает. И, как правило, при таких дорогах — полевых или лесных — шансов спастись от такого даже дрона, конечно же, нет.

Широкое применение дронов в зоне СВО не случайно породило среди бойцов сравнения с использованием ловчих птиц нашими предками. Соколиная охота на Руси практиковалась с самого начала ее истории. Как и в искусстве ударных БПЛА, задача — поразить цель.

«И все делается ради одного мига, решающего… В соколиной охоте это называется ставка», — пояснил специалист по работе с ловчими птицами Вадим Аводнев.

По многим тактико-техническим характеристикам соколы идентичны дальним разведывательным беспилотникам типа «крыло». А ястреб, достающий цель из засад, — это живое воплощение дрона-камикадзе.

«Сокол — он для открытых пространств, больших. А ястребы, как правило, накоротке работают. Оптика у них у всех великолепная, видят потрясающе», — отметил специалист по работе с ловчими птицами Вадим Аводнев.

Традиции предков продолжают жить и в их современных потомках. Главная из которых — это, конечно, умение побеждать даже в самых сложных ситуациях.