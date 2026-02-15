Страшно без США? Как прошла Мюнхенская конференция по безопасности

Фото, видео: Reuters/Halil Sagirkaya; 5-tv.ru

Между участниками разгорелись противоречия, а в кулуарах активно говорили о необходимости налаживать диалог с Москвой.

Очень, надо сказать, раздухарился генсек НАТО в последние дни, как будто выпил таблетки какие для храбрости. Вот уже и русского медведя не боится! Хотя позиция господина Рютте кажется немного странной и отдающей шизофренией.

Если русского медведя нет, то чего вы все переполошились и пихаете свои войска куда не попадя — и на север, и на юг? На самом деле у генсека альянса сейчас непростая задача: США все меньше хотят вкладываться в защиту Европы, а значит, надо стимулировать самих европейцев раскошелиться. Для этого всяких сытых бюргеров, макаронников и лягушатников нужно как следует запугать. Чем? Понятно — русской угрозой. Этими варварами с Востока! Ничего нового. С другой стороны, Рютте нельзя перестараться. Если переборщить с демонизацией России, налогоплательщики могут понять, что им просто голову дурят. Они что, не знают русских? Не видели наших туристов, не ходили на балет, не читали Достоевского? Не помнят, чем закончили Наполеон и Гитлер?

Сейчас идет тонкая дипломатическая игра: кто кого обхитрит — Америка Европу или Европа Америку. В конечном счете все сводится к тому, кто будет оплачивать продолжение трансатлантического банкета. Одни не могут, другие уже не хотят.

Америка при этом, конечно, не откажется от такого «лакомого» куска гегемонии, как Старый Свет. Европа, может, и сменила бы «крышу», да где ее взять? Китай — далеко. Не к русским же идти на поклон… Мол, простите дураков, Байден попутал…

Хотя Макрон пытается сделать хорошую мину при плохой игре, заявил, что Париж выстроил канал общения с Москвой, но это только потому, мол, что без них, без европейцев, вообще никуда, и даже украинский вопрос без них не решить. На самом деле это вопль отчаяния: ловкий француз понимает, что на фоне переговоров Москвы с Вашингтоном, в том числе по Украине, евростолицы оказались вообще не у дел, и пытается вымолить хотя бы себе место за общим столом.

Пока Москва и Вашингтон дают им шанс посмотреть, как это делается, и послушать. Следующий раунд переговоров пройдет в Женеве. За столом будут представители России, США, Украины и… все. Никаких европейцев, подчеркнул пресс-секретарь президента.

И что же делать представителям Старого Света? Решили устроить на эту тему мозговой штурм. Собрались в Мюнхене на конференцию по безопасности. Ту самую конференцию, где в 2007 году Путин шокировал западную элиту провидческим заявлением: однополярный мир уходит в прошлое. Больше по вашим правилам никто действовать не будет.

И вот, не прошло и 20 лет — дошло наконец осознание. Причем у США. Что-то изменилось в позиции России со времен Мюнхенской речи Путина? Ничего. Мир изменился, но наш подход — нет. Безопасность одних не может отныне строиться за счет безопасности других. Это позиция Москвы, Китая, Индии… это позиция глобального большинства, с которым нельзя не считаться.

«ШОС вносит ощутимый вклад в укрепление атмосферы сотрудничества и взаимного доверия на всем Евразийском континенте, помогая тем самым заложить политические и социально-экономические предпосылки для формирования в Евразии новой системы стабильности, безопасности и мирного развития — системы, которая пришла бы на смену отжившим евроцентричным и евроатлантическим моделям и учитывала бы интересы максимально широкого круга стран, была бы подлинно сбалансированной, а значит, не допускала бы попыток одних государств обеспечить свою безопасность за счет безопасности других», — говорил в сентябре прошлого года на заседании СОШ в Китае Владимир Путин.

Так что же сама Европа теперь предлагает вместо отживших западоцентричных моделей? Пока ничего внятного, кроме того, что Германия задумалась о том, чтобы накрыться французским ядерным зонтиком. Кстати, а что там по поводу договоров о нераспространении оружия массового поражения? Избавление от иллюзий — это, конечно, хорошо, но вслед за познанием неминуемо следует изгнание из рая. Корреспондент Известий Виталий Чащухин на два дня очутился в эпицентре европейской депрессии.

Неделя общеевропейской паники: стройные ряды только перед телекамерами. За несколько дней в одном только Брюсселе — целый марафон чрезвычайных саммитов. Ключевой из которых — в НАТО, снова без главы Пентагона. Марк Рютте до сих пор не может поверить, что это игнор.

Но уже на Мюнхенской конференции они все заговорили по-другому.

«То, что произошло в Давосе пару недель назад, необязательно должно оставаться в Давосе. Поэтому я на минутку надену вот это», — сказал председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

«Отношения с США несколько отличаются от прежних, но наша главная цель: чтобы этот небольшой кризис в отношениях в конечном итоге привел к восстановлению хороших отношений», — заявил премьер-министр Баварии Маркус Зедер.

И это был унисон ужаса.

«Мы хотим установить новое трансатлантическое партнерство. Позвольте мне начать с неприятной правды: между Европой и Соединенными Штатами Америки образовалась пропасть, глубокая расщелина», — констатировал канцлер Германии Фридрих Мерц.

Со слоном в комнате. По их же собственной оценке: «Запад под угрозой разрушения», прежняя архитектура — под снос, а главные риски исходят вовсе не от России. Так кто же этот «слон» на обложке Мюнхенской конференции?

«Теперь это мировой беспорядок, и речь будет идти скорее о выживании сильнейших. В этом нет ничего, что мне нравилось бы», — призналась премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

В этом году — обвинительный тон от госсекретаря Марко Рубио. Запад ослаб не из-за внешних врагов, а из-за собственных решений.

«Главный вопрос, на который мы должны ответить с самого начала, — что именно мы защищаем?» — задался вопросом госсекретарь США Марко Рубио.

Урсула фон дер Ляйен в ответном метании копьями выводит привычную для себя военную формулу — понабралась у Киева.

«И как на Украине говорят: либо ты меняешься, либо умираешь. Мы тоже должны принять этот принцип», — заявила глава Евросоюза Урсула фон дер Ляйен.

Кир Стармер называет Европу спящим гигантом и пробуждает для похода — конечно же, на Москву.

«Сегодня мы не на перепутье. Путь впереди прямой и ясный. Мы должны наращивать нашу жесткую силу, потому что это валюта эпохи. Мы должны быть готовы сражаться», — подчеркнул премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

И Мерц грозит России разгромом.

«Мы должны сделать все необходимое, чтобы привести их к точке, где они не увидят для себя дальнейших преимуществ в продолжении этой ужасной войны», — заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Канцлер совсем не слышит призывов своих же улиц. Антивоенное шествие. С портретами своих бесславных дедов, напоминая всем, что Германия и Европа возвращаются на опасный путь.

Эксклюзивно для «Известий» бывший глава французской разведки раскрывает реальное положение дел:

«У нас просто перестало хватать инноваций, мы отстаем от Китая и США — стран, которые гораздо динамичнее нас. И добавлю сюда еще кое-что: мы, в некотором роде, умираем», — признался бывший директор службы внешней разведки Франции Ален Жюйе.

Десятилетиями США предоставляли безопасность и технологии, Россия — доступную энергию и рентабельность промышленности, Глобальный Юг — ресурсы и сырье.

«Европейские страны сами ничего не производят, они просто выписывают чеки. Деньгами, которых у них нет. То есть берут в долг. А гарантия — это налоги, которые собирают с граждан в каждой стране. Никто не спрашивает у европейского налогоплательщика: „Ты согласен раздавать деньги в никуда?“» — возмущается французский журналист Филипп Бешад.

Зато Мюнхен превращен в витрину не знаменитых баварских моторов, а бизнеса на крови: улицы в центре увешаны плакатами оборонных концернов.

А еще под видом «украинского дома» в Мюнхене целый оружейный хаб отстроили. Буквально накануне нового раунда переговоров в Женеве — движение не к миру, а к новому витку эскалации: Зеленский увязывает западные гарантии со вступлением в Евросоюз.

«Наше членство в ЕС является неотъемлемой частью гарантий безопасности», — заявил Владимир Зеленский.

И снова пытается пристроить украинскую армию в НАТО, попутно стращая Европу большой войной и публично хамя Орбану.

«Они могут вторгнуться в Молдавию и Румынию, где нет диктатуры, и даже один Орбан может думать о том, как отрастить живот, а не о том, как увеличить свою армию, чтобы остановить возвращение российских танков на улицы Будапешта», — высказался Владимир Зеленский.

Венгерский премьер наносит ответный удар.

«Есть то, что вы неправильно понимаете: этот спор не обо мне и не о вас. Он о будущем Венгрии, Украины и Европы. И именно поэтому вы не можете стать членом Европейского союза», — парировал Виктор Орбан.

Чтобы зафиксировать хоть какую-то победу Киева, часть европейских стран готова пренебречь уже собственными демократическими принципами и обойти вето Орбана. Но что делать с особым мнением Германии? Оно ведь тоже в этом вопросе совсем не проукраинское.

«Конкретная дата всегда возможна, но какой она должна быть — это потребует серьезного обсуждения; это не то, что можно делать легкомысленно», — заметил немецкий политик Борис Писториус.

Зажатая точно меж двух тисков, Европа на геополитическом перепутье: оставить эту жгучую смесь высокомерия, прогрессивности и отказа признавать реальность — или настало время для компромиссов и восстановления контактов, собственноручно разорванных? А теперь в разговоре с «Известиями» они утверждают, что это Россия не садится за стол.

«Прежде всего нам нужно добиться того, чтобы Россия села за стол переговоров, и тогда, конечно, страны Европы тоже будут за этим столом, так что это может быть первой возможностью», — заявил президент Чехии Петр Павел.

И даже ярые сторонники Украины из американской Демпартии и оппоненты Трампа передают через нас отмашку для европейцев.

«Послушайте, в конце концов, развод — не вариант. Мы должны жить вместе и двигаться вперед вместе, преодолевая наши различия», — призвал губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

Но что, если Европа и правда все еще, как и прежде, ждет отмашек из США? Тогда не то что с миропорядком — с самой Европой не все в порядке.