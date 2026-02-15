«Момент истины настал»: Катя Лель предрекла кару причастным к делу Эпштейна

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Артистка была шокирована, когда узнала о зверствах, которые творили приспешники финансиста с детьми. И годами ждала расплаты.

Заслуженная артистка Катя Лель давно наблюдает за расследованием дела скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна и с нетерпением ждет наказания для всех, кто вместе с ним издевался над детьми. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на празднике для всех влюбленных МУЗ-ТВ в Государственном Кремлевском дворце.

Еще со времен пандемии коронавируса певица с ужасом погружается в подробности преступлений минувших лет, о которых активно и открыто заговорили только сейчас. Впервые прочитав об Эпштейне, исполнительница испытала огромное потрясение и тут же принялась распространять леденящие душу факты.

«Я об этом говорила в прямых эфирах своих, у меня был шок, честно. Я это очень сильно и глубоко приняла, и для меня это был стресс. Я не могла вообще понять, как можно вообще брать маленьких детей, доводить их до состояния безумия, чтобы из шишковидной железы у них выделился тот нужный эндорфин, который им нужен для молодости», — заявила звезда.

Катя Лель говорит о поиске так называемого адренохрома — эликсира вечной молодости. Согласно одной из версий, финансист переправлял детей для продажи на органы и производства того самого эликсира. Якобы малышей пытали, чтобы в из-за боли и страха их шишковидной железе выделился адренохром, а потом Эпштейн «угощал» их кровью приятелей. Стоит отметить, адренохромная гипотеза научно не признана.

«Я столько лет ждала, ну когда эта ситуация уже придет, для того чтобы все это знали. Наконец-то это время пришло. Так и говорили, что 2026 год будет год, когда все будет на поверхности у людей. И мне очень приятно, что наконец-то этот ужасный момент истины настал… Я думаю, что бог не оставит эту ситуацию, и за всех детей он все по всем понятиям и полочкам расставит», — заключила Катя Лель.

Расследование дела Эпштейна и его пособников продолжается. Самого финансиста давно нет в живых, его нашли мертвым в тюремной камере в 2019 году. Но материалы становятся достоянием общественности, звучат все новые имена — знаменитости, политики, мировая элита. Рушатся карьеры. Так, брат короля Великобритании Карла III Эндрю потерл все звания и титулы, а одна из самых известных дипломатов Норвегии, посол Мона Юуль ушла в отставку, когда стало известно о ее контактах с Эпштейном.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.