Crew Dragon с российским космонавтом пристыковался к МКС
Фото: Reuters/GREG LOVETT/PALM BEACH POST / USA TODAY NETWORK via Imagn Images
Ранее корабль вернулся на Землю из-за проблем со здоровьем у одного из членов экипажа.
Пилотируемый корабль Crew Dragon, на борту которого находится российский космонавт Андрей Федяев в составе экипажа миссии Crew-12, успешно пристыковался к Международной космической станции.
Сближение со станцией произошло в 23:15 по московскому времени, дорога до МКС заняла примерно 34 часа.
Вместе с Федяевым в экспедицию входят астронавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также представитель Европейского космического агентства Софи Адено. Планируется, что они проведут на орбите около восьми месяцев.
Ранее другой корабль Crew Dragon с космонавтом Олегом Платоновым был вынужден вернуться на Землю из-за ухудшения состояния здоровья одного из участников экипажа.
