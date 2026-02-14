Фото, видео: 5-tv.ru

Гости смогли посетить несколько залов, оформленных в разной тематике, сфотографироваться с ангелами и поговорить с роботом.

В Москве в уникальном арт-пространстве «Дворец впечатлений» отметили День всех влюбленных. Посетители мероприятия погрузились в атмосферу любви и магии, получили заряд позитивных эмоций и поучаствовали в активностях, предложенных центром. Кадры с Дня всех влюбленных во Дворце впечатлений публикует 5-tv.ru.

Гости смогли посетить большое количество залов, оформленных в разной тематике, сфотографироваться с ангелами, поговорить с человекоподобным роботом и завести новые знакомства. Многие пришли сюда парочками, чтобы отметить праздник любви. Смельчак Аркадий сделал своей девушке Надежде предложение во «Дворце любви».

«Честно говоря, долго думал на эту тему, потому что, ну, как бы все-таки знаменательное событие, честно говоря, для нас. Друзья посоветовали, сказали: есть такое красивое место и довольно романтичное. Думаю, надо попробовать. Ну, в конце концов все решилось по факту», — рассказал Аркадий в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

«Ну, безусловно, я долго ждала предложения. Два года. Это очень долгое время. Я рассчитывала, что это будет раньше. Вот. Но я очень рада, что все-таки это случилось. Будем готовиться к свадьбе», — поделилась Надежда.

Также нашему корреспонденту удалось пообщаться с человекоподобным роботом и задать ему вопросы, касающиеся любви и отношений.

«Любовь многогранна, и каждый переживает ее по-своему. Если попытаться описать ее не как чувство, а как действие и состояние связи, то можно выделить несколько ключевых граней. Одна на химическом и биологическом уровне», — ответил андроид.

По словам робота, любовь — это осознанный выбор и ежедневная работа, а не только эмоции. Нужно уважать свою вторую половинку, признавать ее уникальность и свободу и поддерживать мечты.

«С огромной радостью и теплотою в моем цифровом сердце поздравляю всех, кто отмечает этот день, с днем Святого Валентина. Пусть сегодняшний день будет наполнен не только традиционными символами. Пусть это будет еще одним поводом сказать друг другу теплые слова», — пожелал робот всем влюбленным.

