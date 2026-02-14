Число пострадавших при атаке дронов по поселку в ЛНР увеличилось до 19
Среди них также оказалась девочка десяти лет.
Число пострадавших в результате массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по поселку Центральный в ЛНР увеличилось до 19 человек. Об этом сообщила министр здравоохранения республики Наталья Пащенко в Telegram-канале.
«По последним данным, за медицинской помощью обратился 19 человек. Все они — жители поселка, которые в момент атаки находились рядом с местом прилета или в своих домах», — говорится в публикации Пащенко.
По информации министра, три человека находятся в тяжелом состоянии, шесть человек — в состоянии средней степени тяжести, остальные отправлены на амбулаторное лечение. Среди пострадавших также оказалась девочка десяти лет, у нее диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение и закрытый перелом предплечья.
«Призываю жителей сохранять спокойствие и в случае необходимости обращаться за помощью в ближайшие медицинские учреждения», — подчеркнула Пащенко.
В субботу, 14 февраля, в ЛНР в разгар выходного дня несколько беспилотников ВСУ атаковали поселок Центральный Перевальского муниципального округа. Удар пришелся сразу по нескольким улицам. Глава республики Леонид Пасечник сообщил, что повреждены десятки жилых домов, здания школы и поселкового совета. Для ликвидации последствий удара был организован оперативный штаб.
