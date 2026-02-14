Посол РФ раскрыл реальное число россиян, проживающих на Бали

Посол РФ: на Бали сейчас находится 35 тысяч россиян

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Генеральное консульство России на острове активно решает проблемы российских граждан.

На популярном индонезийском острове Бали и соседних территориях сейчас находится около 35 тысяч граждан России. Об этом сообщил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов в беседе с РИА Новости.

«Генеральное консульство России в Денпасаре (остров Бали — прим. ред.) активно содействует решению различных проблемных ситуаций с участием российских граждан на территории своего консульского округа», — сказал он.

Посол также отметил, что пока ведомство на острове не может совершать официальные консульские действия. Для полноценного решения юридических вопросов российским туристам все еще необходимо обращаться в отдел, расположенный в столице Индонезии — Джакарте.

Ранее сообщалось, что на Бали из-за сильных ливней и наводнения погибла российская туристка. Девушку на мопеде смыло мощным потоком воды. Проливные дожди шли несколько дней, из-за чего жителям некоторых районов Индонезии пришлось покинуть свои дома на неопределенный срок.

