Самолет Ан-72 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Красноярском крае

На борту воздушного судна находились 52 пассажира, а также члены экипажа.

Самолет Ан-72 после посадки оказался за пределами взлетно-посадочной полосы в аэропорту Диксон в Красноярском крае. Об инциденте сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По данным ведомства, организована проверка по факту авиационного происшествия с воздушным судном авиакомпании «А247». Специалисты устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Известно, что самолет выполнял нерегулярный чартерный рейс по маршруту Игарка — Диксон. На борту находились 52 пассажира, а также члены экипажа. Информация о пострадавших не уточнялась.

В настоящее время надзорные органы выясняют, что именно привело к выкатыванию воздушного судна за пределы полосы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после крушения учебного самолета Diamond в Орске было возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Трагедия произошла 2 января. Тогда легкомоторное учебное воздушное судно потерпело крушение в районе поселка Джанаталап. В результате катастрофы погибли три человека — инструктор Василий Ниваев 1989 года рождения, а также курсанты Тимофей Курдупов 2005 года рождения и Дмитрий Седов 2004 года рождения.

