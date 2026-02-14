В Индии дикие пчелы атаковали местных жителей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Трагедия произошла недалеко от школы.

Дикие пчелы атаковали местных жителей в индийском штате Одиша — один человек погиб. Об этом сообщает NDTV.

Все произошло неожиданно посреди дня недалеко от школы. Пчелы резко набросились на людей, у многих не было возможности скрыться. В результате атаки шестерых пострадавших срочно госпитализировали в ближайшую больницу в Раджканике. Позже один пациент скончался — 76-летний Байлочан Бисвал.

Пожилой мужчина получил особенно много укусов, его состояние со временем становилось все хуже. Остальные пять пострадавших остаются под наблюдением медиков, их состояние стабильное. В данный момент выясняются все причины и обстоятельства произошедшего. Предварительно, дети или рабочие могли пройти мимо улья и потревожили его.

Ранее 5-tv.ru писал, что в горах обнаружены тела шести человек. Все они были убиты при странных обстоятельствах. По данным судебно-медицинской экспертизы, у всех были смертельные ранения головы. Полиция сообщила, что ДНК на найденном оружии принадлежит погибшим.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.