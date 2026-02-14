В Олимпийской деревне закончились презервативы из-за празднования Дня влюбленных

Фото: www.globallookpress.com/Ann-Marie Utz

На время Игр организаторы подготовили десять тысяч бесплатных контрацептивов для спортсменов.

В Международном олимпийском комитете (МОК) официально объяснили, почему в Олимпийской деревне возник дефицит средств контрацепции. Как сообщил директор по коммуникациям комитета Марк Адамс, всему виной — празднование Дня святого Валентина.

«Это показывает, что День святого Валентина в деревне в самом разгаре. И я не думаю, что могу добавить к этому что-то еще», — цитирует ТАСС слова Адамса.

Организаторы Игр изначально подготовили для участников соревнований десять тысяч презервативов. С учетом того, что в Олимпийской деревне проживают около 2,8 тысячи атлетов, на каждого в среднем приходилось по три изделия.

Ранее сообщалось, что раздача средств контрацепции на Олимпийских играх уже давно стала традицией. Организаторы таким образом заботятся о здоровье молодых людей, которые живут в закрытом городке во время соревнований. На прошлых летних Играх в Париже подготовили сразу 300 тысяч контрацептивов, что позволило избежать дефицита до самого закрытия соревнований.

