Восемь человек пострадали в аварии с троллейбусом в Энгельсе

В числе получивших травмы — оба водителя транспортных средств.

Дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта и легкового автомобиля произошло в Энгельсе, Саратовская область. Об этом сообщило региональное управление МВД в Telegram-канале.

По данным ведомства, авария случилась возле дома № 6 на улице Максима Горького. Столкнулись троллейбус маршрута № 109 и автомобиль марки Changan.

Предварительно было установлено, что травмы получили восемь человек. В числе пострадавших находятся оба водителя транспортных средств, пассажир легкового автомобиля, а также пять человек, которые сидели в салоне троллейбуса. Их всех доставили в медицинские учреждения для оказания помощи.

К тому же в полиции уточнили, что сотрудники работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства случившегося.

Накануне, 13 февраля, серьезная авария с участием автобуса произошла в Башкирии, где в результате ДТП погибли два человека.

Ранее 5-tv.ru писал о гибели двух человек в ДТП на севере Москвы. При этом автомобиль, в котором передвигались участники аварии, свалился с эстакады.

