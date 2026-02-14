Минобороны РФ предложило засчитывать день службы на СВО за три дня работы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Это пойдет в стаж работы по специальности и в общий трудовой стаж.

Министерство обороны России предложило засчитывать один день службы в зоне специальной военной операции (СВО) за три дня стажа работы или государственной службы. Соответствующий проект документа представлен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно информации на портале, ведомство предлагает внести изменения в федеральный закон «О статусе военнослужащих».

«Период участия военнослужащих в специальной военной операции засчитывается в стаж государственной службы государственного служащего, в стаж работы по специальности и в общий трудовой стаж из расчета один день военной службы за три дня работы», — говорится в тексте проекта.

Кроме того, предлагается внести изменения в закон «О страховых пенсиях». В рамках действующего законодательства периоды участия в СВО в ходе военной службы засчитываются в страховой стаж в удвоенном размере. Минобороны РФ предлагает заменить слова «в двойном размере» на «в тройном размере».

Ранее сообщалось, что в России демобилизованные участники специальной военной операции (СВО) с 1 января 2026 года смогут получить единовременную выплату до 350 тысяч рублей на развитие собственного бизнеса. В настоящее время одна из основных задач государства — всесторонняя поддержка военнослужащих.

Единовременную выплату можно будет направить на открытие своего дела или на обучение, а также на повышение квалификации. Оформить все ветераны СВО смогут в электронном виде. Такая мера упростит процедуру подачи необходимых документов.

