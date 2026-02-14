Рубио поделился ожиданиями от предстоящих переговоров РФ с США и Украиной

Фото: Reuters/Alex Brandon/Pool

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Говорить о завершении переговорного процесса еще преждевременно, однако достигнутый результат существеннен.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о продвижении в процессе урегулирования конфликта на Украине. Об этом он рассказал в беседе с агентством Bloomberg.

По его словам, участникам консультаций удалось сделать шаг вперед на прошлой неделе, однако говорить о завершении переговорного процесса пока преждевременно. Рубио подчеркнул, что достигнутый результат можно считать существенным, хотя до окончательных договоренностей еще предстоит долгий путь.

К тому же Рубио отметил, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер активно вовлечены в переговорную работу и уделяют ей значительное время. На ближайшее время у них запланированы новые встречи, посвященные украинскому вопросу.

Ранее Рубио обращал внимание на сложность диалога во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Он подчеркивал, что Вашингтон намерен поддерживать контакты как с Киевом, так и с Москвой, чтобы выработать решение, приемлемое для обеих сторон. Однако, по его словам, достичь компромисса непросто.

До этого также стало известно о встрече представителей Москвы, Киева и Вашингтона в Абу-Даби, где обсуждались возможные механизмы прекращения огня. Эти консультации, как и раунд переговоров 23–24 января, проходили в закрытом формате без присутствия прессы.

Ранее 5-tv.ru писал, президент США Дональд Трамп призвал главу киевского режима Владимира Зеленского не упустить шанс на мир. Очередной этап переговоров между Россией, Украиной и США намечен на 17–18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.