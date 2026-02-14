«Я эгоистка»: Стася Милославская призвала забыть о себе ради близких

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

Актриса уверена, что фильм «История спасения бегемота по имени Красавица» напомнит зрителям, какими качествами должен обладать каждый человек.

На премьере фильма «История спасения бегемота по имени Красавица» актриса Стася Милославская призналась, что сюжет заставил ее задуматься о вещах, которые в современном мире часто отходят на второй план. Об этом она эксклюзивно заявила корреспонденту 5-tv.ru.

По словам Милославской, фильм не пытается никого поучать, но просто напоминает о том, какими качествами должен обладать человек. Актриса отметила, что сегодня люди привыкли думать в первую очередь о себе, и она не исключение.

«Кино больше про человечность, человеческую душу, большое сердце и про то, как важно заботиться о братьях наших меньших. О том, как важно иногда отодвигать свои интересы и комфорт в сторону, когда твоим близким нужна поддержка. Мы живем в такое время, когда все думают только о себе. Я тоже такая, я эгоистка, но иногда нужно свое «я» отодвигать и заботиться о близких», — сказала Стася.

Сюжет фильма «История спасения бегемота по имени Красавица» рассказывает реальную историю Ленинградского зоосада в период блокады. Его сотрудники не думали о том, что могут съесть кого-то из животных, чтобы спасти свою жизнь. Вместо этого они заботились о всех экзотических обитателях, жертвуя своим здоровьем.

Ранее сообщалось, что на премьере кинокартины Стася Милославская привлекла внимание публики своим появлением в сопровождении бойфренда — 23-летнего футболиста Егора Ушакова. Пара выглядела абсолютно счастливой: Стася нежно клала голову на плечо избранника и не скрывала своих чувств.

